PORTE OUVERTES DU PRINTEMPS AU DOMAINE BONNET HUTEAU La Levraudière La Chapelle-Heulin, samedi 4 mai 2024.

Venez profiter d’une dégustation de nos plus belles cuvées

Vous pourrez profiter d’un parcours dans nos caves ainsi que d’une dégustation de nos plus belles cuvées accompagnées de bouchées gourmandes spécialement cuisinées pour l’occasion.

Profitez également d’une balade guidée et commentée de nos vignes pour découvrir tous les secrets de la biodynamie et apprécier une vue sans équivalent sur les environs.

Nous avons hâte de vous recevoir avec vos amis pour un moment de détente et de convivialité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 19:00:00

L’événement PORTE OUVERTES DU PRINTEMPS AU DOMAINE BONNET HUTEAU La Chapelle-Heulin a été mis à jour le 2024-03-12 par eSPRIT Pays de la Loire