PORTE OUVERTES AU CHATEAU DU COING Saint-Fiacre-sur-Maine, samedi 6 avril 2024.

Venez déguster les cuvées du domaine, découvrir des producteurs et des créateurs locaux au Château du Coing dans une ambiance conviviale. Découvrez de nouveaux accords mets & vins et rester sur place le temps du déjeuner pour profiter pleinement de l’expérience.

Goûtez les produits des artisans

Vous pourrez retrouver La Serpette et ses épices, Le Bar aux Fromages et ses fromages, Christophe Guihard et ses miels ainsi que La Pêcherie de Bellevue et ses terrines de poissons de Loire

Flânez au marché des créateurs

Des créateurs locaux seront présents tout le week-end pour vous faire découvrir leurs créations en cuir, pâtes fimo, bijoux avec pierres naturelles, accessoires bébé et enfants, pièces de vêtements uniques et plus encore. Didine Créations, Petite ourse crochet, L’Atelier du Quilling, Les Cuirs de Yomë, GD Créations, Hocus Pocus Baby, Nattysse et Samé Sewing Atelier à rencontrer dans la salle de réception.

Un atelier vins & fromages sera proposé le samedi à 16h30

Un atelier vins & chocolat sera proposé le dimanche à 15h30

L’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de repartir avec des accords à reproduire à la maison (gratuit, sur inscription sur www.vgc.fr, rubrique “Nos événements”).

Vous pourrez déjeuner sur place de 12h à 14h30 en extérieur par beau temps ou dans la salle de réception avec un déjeuner proposé le samedi par Bleue Sarrasin et le dimanche, par Papa Cuistot.

Sur réservation par mail à commercial@vgc.fr ou par téléphone au 02.40.54.02.03 (paiement sur place, vins compris). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

1 Lieu-dit Le Château du Coin

Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@vgc.fr

