PORTE OUVERTES 2023

1 rue de la citadelle Metz Moselle

2023-03-04 10:00:00 – 2023-03-04 18:00:00

Les Portes ouvertes de l’École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL) – à Metz : lors de cette journée, les enseignants-artistes collaborent avec les étudiants qui exposent leurs travaux dans les espaces de l’école. Le personnel et les étudiants seront présents afin de répondre aux questions des visiteurs toute la journée. Entrée libre.

Options

Art, mention dispositifs multiples

Communication, mention arts et langages graphiques.

Programme

10h30 : table ronde et temps de questions/réponses sur le parcours étudiant (concours, équivalences et 1re année ) sur place et sur Youtube

11h30 : Inauguration officielle des nouveaux espaces pédagogiques dédiés à la photographie et à l’édition.

14h : table ronde et temps de questions/réponses sur le parcours étudiant (de la 2e à la 5e année) sur place et sur Youtube

15h30 et 16h : Echanges avec des invités d’honneur et des alumni autour de la pratique photographique et éditoriale à l’ÉSAL

17h : Lancement et distribution de la Publication des diplômes 2022*

Toute la journée

Visites guidées et médiation par les étudiants

Rencontres avec les enseignants, les agents administratifs et les étudiants¿; interventions de diplômés

Découverte des ateliers: dessin, design graphique, design éditorial, typographie, image imprimée, installation, hypermédia, vidéo-live, PAO, photographie, recherche sonore, scénographie, volume, etc.

Expositions¿: ARC Textes pour d’autres voix, options Art et Communication, etc.

Sur les réseaux

+ Chaîne Youtube de l’ÉSAL

+ Compte Instagram @esalorraine_metz

Sur place

Pour assurer le meilleur accueil possible sur place, merci de vous inscrire au préalable : https://forms.office.com/r/p732V6zKCe

+33 3 87 39 61 30 http://www.esalorraine.fr/metz/pageactu/jpo-2023/

Crédits : Affiche réalisée par Loriane Galloux-Benstaali / ÉSAL , étudiante en option Communication, Metz, 2023

