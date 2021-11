Roézé-sur-Sarthe Roézé-sur-Sarthe Roézé-sur-Sarthe, Sarthe PORTE OUVERTE PRODUITS EN MOHAIR ET ÉLEVAGE DE CHEVRES ANGORA « LES PELOTTES À PATTES » Roézé-sur-Sarthe Roézé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Roézé-sur-Sarthe

2021-12-12 14:00:00 – 2021-12-12 17:00:00

Roézé-sur-Sarthe Sarthe Roézé-sur-Sarthe Venez à la découverte des chèvres Angora, découvrir notre boutique créée cette année.

Vous y trouverez des produits en mohair, une fibre noble, vaporeuse et chaude, labellisée OEKO TEX.

Des pelotes,chaussettes, gants mais également des créations artisanales : snoods, mitaines, ponchos… Marie BEAUFILS nous présente « Les Pelotes à Pattes », entreprise créée en janvier 2016. « Les Pelotes à Pattes » produisent de la laine Mohair et assurent la vente de produits issus de la production de la laine Mohair. Découverte du cheptel de chèvres Angora. beaufils.marie@yahoo.fr +33 6 11 26 12 10 Venez à la découverte des chèvres Angora, découvrir notre boutique créée cette année.

