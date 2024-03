Porte ouverte pour JEMA 2024 Beuvron-en-Auge, samedi 6 avril 2024.

Porte ouverte pour JEMA 2024 Beuvron-en-Auge Calvados

Samedi

Stéphane PIERRE de la BRIERE est Maitre Artisan d’Art en ébénisterie. Dans son atelier, situé dans l’un des plus beaux villages de France, dans le Calvados, il crée de la marqueterie, des meubles, des objets tournés, et effectue de la restauration de meubles.Venez le retrouver dans son atelier-boutique, à Beuvron-en-Auge pour y découvrir ses pièces uniques réalisées avec des bois de Normandie comme des bois venant de contrées plus lointaines (Amérique, Afrique, Asie). Passionné par son métier, il vous fera découvrir son univers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Avenue de la Gare

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie contact@leboisenfolie.fr

