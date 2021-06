Porte ouverte : Nautisme en Pays Blanc Plage des Bretons 44420 La turballe, 26 juin 2021-26 juin 2021, La turballe.

**SAMEDI 26 JUIN :** De 10h30 à 12h30 : accueil du public (renseignement et inscription) STAND UP PADDLE (activité avec encadrement) : De 11h à 12h30, baptêmes et initiations VOILE GOELETTE : Embarquement dans le port * De 13h30 à 14h30 pour les personnes valides * De 15h à 16h pour les personnes à mobilité réduite * De 16h à 17h pour les personnes valides Sur la base nautique : À partir de 16h30, arrivée des catamarans venant de Piriac. **DIMANCHE 27 JUIN :** 10h30 à 12h30 : accueil du public (renseignement et inscription) KAYAK DE MER (activité avec encadrement) :​ De 10h à 11h et de 11h15 et 12h15, baptêmes et initations CATAMARAN (navigation avec un bénévole du club) : De 14h30 à 17h, baptême de voile en catamaran VOILE GOELETTE : Embarquement dans le port * De 13h30 à 14h30 pour les personnes valides * De 15h à 16h pour les personnes à mobilité réduite * De 16h à 17h pour les personnes valides _Pour les activités nautiques, obligation de savoir nager, autorisation parentale pour les mineurs et apporter des affaires de rechange. _

