PORTE OUVERTE MINI FERME DE PATCH Érize-Saint-Dizier Érize-Saint-Dizier Catégories d’évènement: Érize-Saint-Dizier

Meuse

PORTE OUVERTE MINI FERME DE PATCH Érize-Saint-Dizier, 5 juin 2022, Érize-Saint-Dizier. PORTE OUVERTE MINI FERME DE PATCH Mini ferme de Patch 5 Route de Rumont Érize-Saint-Dizier

2022-06-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-05 Mini ferme de Patch 5 Route de Rumont

Érize-Saint-Dizier Meuse Érize-Saint-Dizier Venez assister au 1ère porte ouverte de la ferme d’animation pédagogique Au programme :

– visite de la ferme

– restauration et buvette

– tombola 100% gagnante larchederene@outlook.fr +33 6 79 01 13 68 Mini ferme de Patch 5 Route de Rumont Érize-Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Érize-Saint-Dizier, Meuse Autres Lieu Érize-Saint-Dizier Adresse Mini ferme de Patch 5 Route de Rumont Ville Érize-Saint-Dizier lieuville Mini ferme de Patch 5 Route de Rumont Érize-Saint-Dizier Departement Meuse

Érize-Saint-Dizier Érize-Saint-Dizier Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erize-saint-dizier/

PORTE OUVERTE MINI FERME DE PATCH Érize-Saint-Dizier 2022-06-05 was last modified: by PORTE OUVERTE MINI FERME DE PATCH Érize-Saint-Dizier Érize-Saint-Dizier 5 juin 2022 Érize-Saint-Dizier Meuse

Érize-Saint-Dizier Meuse