PORTE OUVERTE Langley

Langley Vosges Langley Porte ouverte au Cercle Généalogique de Langley Epinal. La porte est ouverte à la salle des fêtes de Langley le 11 novembre 2021 de 10 à 18h. Les bénévoles vous expliqueront la méthode pour que votre généalogie soit une superbe réussite. Vous mettrez en page vos photos avec Betsy SOUVAY, animatrice AZZA, pour agrémenter votre livre de famille.

Jean Marie GADAUT vous fera deviner à quels métiers correspondent les outils anciens de sa collection.

De quoi passer un bon moment tout en partage et en convivialité avec bien sûr votre pass sanitaire et dans le respect les gestes barrières. +33 3 29 67 45 56 http://langley-epinal-genealogie.com/ cercle généalogique Langley Epinal

