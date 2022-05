Porte ouverte et visite de l’Eco-jardin des Pâturins. Jardin des Pâturins Landas Catégories d’évènement: Landas

Jardin des Pâturins, le dimanche 5 juin à 10:00

Visite commentée ou libre de l’éco-jardin par les adhérents de l’association “Nos Jardins de campagne”, partage de savoir-faire en matière de jardinage écologique, organisation d’un théâtre de verdure avec la compagnie “Les Gentilhommes de la Brette” pour plusieurs représentations de leur pièce ” Les aventures de Miquelet de Bompart” mélant théâtre et art du maniement de l’épée d’escrime, représentations à 11h, 13h30 et 15h30 (durée 40 minutes), jeux anciens d’estaminet – d’autres animations en cours de validation seront possibles – petite restauration et buvette sur place.

Entrée libre, les enfants sont les bienvenus, chiens acceptés si ils sont gentils, calmes et tenus en laisse.

Visite commentée du jardin par les adhérents de l’association Nos Jardins de campagne – animations jardinage et théatrâle. Jardin des Pâturins 68 place Roger Salengro 59310 Landas Landas Nord

