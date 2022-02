Porte ouverte et soirée tartes flambées Soufflenheim Soufflenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soufflenheim

Porte ouverte et soirée tartes flambées Soufflenheim, 11 juin 2022, Soufflenheim. Porte ouverte et soirée tartes flambées Soufflenheim

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 23:59:00

Soufflenheim Bas-Rhin Soufflenheim 0 EUR Porte ouverte de la caserne des pompiers. Démonstrations et animations pour enfants. Soirée tartes flambées et petite restauration. +33 6 71 26 89 21 Porte ouverte de la caserne des pompiers. Démonstrations et animations pour enfants. Soirée tartes flambées et petite restauration. Soufflenheim

dernière mise à jour : 2022-01-26 par Office de Tourisme du Pays Rhénan

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soufflenheim Autres Lieu Soufflenheim Adresse Ville Soufflenheim lieuville Soufflenheim Departement Bas-Rhin

Soufflenheim Soufflenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soufflenheim/

Porte ouverte et soirée tartes flambées Soufflenheim 2022-06-11 was last modified: by Porte ouverte et soirée tartes flambées Soufflenheim Soufflenheim 11 juin 2022 Bas-Rhin Soufflenheim

Soufflenheim Bas-Rhin