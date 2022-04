Porte ouverte et marché des producteurs à la Ferme des Noisetiers Bois-Himont Bois-Himont Catégories d’évènement: Bois-Himont

Seine-Maritime

Porte ouverte et marché des producteurs à la Ferme des Noisetiers Bois-Himont, 23 avril 2022, Bois-Himont. Porte ouverte et marché des producteurs à la Ferme des Noisetiers Bois-Himont

2022-04-23 – 2022-04-23

Bois-Himont Seine-Maritime Bois-Himont La Ferme des Noisetiers vous accueille tout au long de la journée dans le cadre de la porte ouverte du réseau Bienvenue à la Ferme.

Vous aurez la possibilité de visiter la ferme et de découvrir le processus de transformation du lait en glaces, beurres et yaourt.

Il y aura également un marché de producteurs locaux et des animations pour les enfants sur place. La Ferme des Noisetiers vous accueille tout au long de la journée dans le cadre de la porte ouverte du réseau Bienvenue à la Ferme.

Vous aurez la possibilité de visiter la ferme et de découvrir le processus de transformation du lait en glaces,… glacedesnoisetiers@orange.fr +33 2 32 70 18 07 https://www.glaces-76.com/ La Ferme des Noisetiers vous accueille tout au long de la journée dans le cadre de la porte ouverte du réseau Bienvenue à la Ferme.

Vous aurez la possibilité de visiter la ferme et de découvrir le processus de transformation du lait en glaces, beurres et yaourt.

Il y aura également un marché de producteurs locaux et des animations pour les enfants sur place. Bois-Himont

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bois-Himont, Seine-Maritime Autres Lieu Bois-Himont Adresse Ville Bois-Himont lieuville Bois-Himont Departement Seine-Maritime

Porte ouverte et marché des producteurs à la Ferme des Noisetiers Bois-Himont 2022-04-23 was last modified: by Porte ouverte et marché des producteurs à la Ferme des Noisetiers Bois-Himont Bois-Himont 23 avril 2022 Bois-Himont seine-maritime

Bois-Himont Seine-Maritime