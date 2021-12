Plédéliac Plédéliac Côtes-d'Armor, Plédéliac Porte ouverte et démonstration coutellerie Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac

Porte ouverte et démonstration coutellerie Plédéliac, 19 décembre 2021, Plédéliac. Porte ouverte et démonstration coutellerie Les Lames de K 6 Rue de Saint-Malo Plédéliac

2021-12-19 10:30:00 – 2021-12-19 19:00:00 Les Lames de K 6 Rue de Saint-Malo

Plédéliac Côtes d’Armor Plédéliac L’artisan coutelier Les Lames de K sera présent pour vous présenter son travail et répondre à vos questions.

Démonstration d’ouverture d’huître, découpe et tartinage de charcuterie avec trois modèles de couteaux, et bien évidemment dégustation ! +33 6 82 88 71 28 L’artisan coutelier Les Lames de K sera présent pour vous présenter son travail et répondre à vos questions.

Démonstration d’ouverture d’huître, découpe et tartinage de charcuterie avec trois modèles de couteaux, et bien évidemment dégustation ! Les Lames de K 6 Rue de Saint-Malo Plédéliac

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plédéliac Autres Lieu Plédéliac Adresse Les Lames de K 6 Rue de Saint-Malo Ville Plédéliac lieuville Les Lames de K 6 Rue de Saint-Malo Plédéliac