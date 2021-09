Rabastens Église Notre-Dame-du-Bourg Rabastens, Tarn Porte-ouverte et animation musicale Église Notre-Dame-du-Bourg Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

L’orgue Cavaillé-Coll (1866) fait partie des nombreuses orgues construites par le célèbre facteur d’orgue du XIXeme siècle : Saint Sernin, Notre-Dame de Paris… Le trio Nathalie Mollon (flûte traversière), Jean-Louis Assoulant (trompette et cornet) et Bernard de Cabarrus (orgue) feront des prestations musicales. Vous aurez la possibilité de visiter la tribune de l’orgue par petits groupes.

Entrée libre

