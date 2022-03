Porte ouverte École Sacré-Coeur de Bonneuil-Matours école sacré coeur, 26 mars 2022, Bonneuil-Matours.

le samedi 26 mars à 09:00

A l’école privée du Sacré Cœur Cette année, l’école Sacré Cœur compte 67 élèves, répartis dans 3 classes, une de maternelle avec les TPS-PS-MS et deux classes d’élémentaires GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2. L’équipe enseignante met en place une pédagogie qui permet à l’enfant de s’épanouir, de construire ses apprentissages dans un cadre serein et positif. Elles sont accompagnées par une équipe d’ASEM (Valérie Fumeron et Magalie Junquil) ainsi qu’une personne en service civique (Joy Albert) investies et dynamiques. Aidée d’une bénévole, Annik Arnaldi, l’école propose des ateliers de lectures hebdomadaires du CP au CM2. Un temps périscolaire d’étude est également proposé par les enseignantes (Charline Martin, Chloé Savard et Juliette Boudesseul). L’école mène des projets soutenus par l’APEL (Associastion de parents d’élèves) et l’OGEC (organisme de gestion) : la semaine du goût, le téléthon, la semaine de la presse, le projet annuel autour de la découverte des animaux ; sortie au ZOO ). Attachée à ses projets autour du développement durable, l’Ecole et toute sa communauté éducative s’engagent dans une démarche d’Eco-labellisation sur les thèmes des déchets ; du tri ; de l’énergie et de la solidarité. Des projets avec l’EPHAD de Vouneuil sur Vienne ont vu le jour, un film des enfants faisant un spectacle de Noël leur a été envoyé et les élèves ont réalisé des cartes de vœux à leur attention afin de maintenir ce lien si précieux avec nos aînés. Attachée à ses valeurs, l’école poursuit ses échanges avec la paroisse de Bonneuil-Matours avec Radegonde Mathieu, Bernadette Audoin et le Pére St Vincent de Paul qui nous a proposé une belle célébration de Noël. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’école, rendez-vous sur sa page facebook : [https://www.facebook.com/EcoleBonneuilMatours/](https://www.facebook.com/EcoleBonneuilMatours/) ou lors de nos PORTES OUVERTES le samedi 26 mars 2022 de 9h00 à 12h30. Sur rendez-vous au 05 49 85 20 36 ou par mail [sacrecoeur86210@gmail.com](mailto:sacrecoeur86210@gmail.com)

sur réservation

école sacré coeur rue du 8 mai 1945, 86210 Bonneuil-Matours



2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T13:00:00