Pôle Apprentissages Musique et Danse, le samedi 18 juin 2022 à 10:00

Des rendez-vous musicaux et des découvertes des ateliers artistiques seront proposés par les enseignants et leurs élèves dans les différents sites tout au long de cette journée. Les équipes administratives seront également présentes pour vous accompagner et vous renseigner.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T17:00:00

