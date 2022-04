PORTE OUVERTE DU MUSÉE WOTAN Spicheren Spicheren Catégories d’évènement: Moselle

Spicheren

PORTE OUVERTE DU MUSÉE WOTAN Spicheren, 4 juin 2022, Spicheren. PORTE OUVERTE DU MUSÉE WOTAN Spicheren

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 17:00:00

Spicheren Moselle Spicheren Porte ouverte du Musee Casemate Wotan Westwall, avec visite guidée et reconstitution. Le 4 Juin 2022 de 10 Heure jusqu’au 5 Juin 2022 17H. Participation libre. Toute donation après la visite sera le bienvenue et qui servira à restaurer le Musée. +33 6 75 64 73 09 https://xn--association-histoire-et-mmoire-de-spicheren-z1d.fr/ ernest

Spicheren

dernière mise à jour : 2022-04-11 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Spicheren Autres Lieu Spicheren Adresse Ville Spicheren lieuville Spicheren Departement Moselle

Spicheren Spicheren Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/spicheren/

PORTE OUVERTE DU MUSÉE WOTAN Spicheren 2022-06-04 was last modified: by PORTE OUVERTE DU MUSÉE WOTAN Spicheren Spicheren 4 juin 2022 Moselle Spicheren

Spicheren Moselle