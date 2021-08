Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel PORTE OUVERTE DU CLUB D’AVIRON Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

PORTE OUVERTE DU CLUB D’AVIRON Saint-Mihiel, 28 août 2021, Saint-Mihiel. PORTE OUVERTE DU CLUB D’AVIRON 2021-08-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-28 17:00:00 17:00:00 Aviron Saint-Mihiel CNSM 9 rue du bois d’ailly

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Venez à la journée porte ouverte du d’Aviron de Saint-Mihiel. Durant cette journée, vous pourrez découvrir l’aviron et également vous initiez au plaisir de la glisse sur l’eau. https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/08/19/le-club-d-aviron-prepare-ses-portes-ouvertes pixabay dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Aviron Saint-Mihiel CNSM 9 rue du bois d’ailly Ville Saint-Mihiel lieuville 48.88502#5.54989