Porte ouverte du centre de secours de Thiron-Gardais Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Porte ouverte du centre de secours de Thiron-Gardais Thiron-Gardais, 19 février 2022, Thiron-Gardais. Porte ouverte du centre de secours de Thiron-Gardais Thiron-Gardais

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19 17:00:00

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Thiron-Gardais Porte ouverte du centre avec présentation du matériel. Démonstrations de manœuvre

incendie, secours routiers et secourisme. Venue de la mission volontariat du SDIS 28. +33 6 85 56 56 80 Image de automatic6517 sur Pixabay

Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse Ville Thiron-Gardais lieuville Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Porte ouverte du centre de secours de Thiron-Gardais Thiron-Gardais 2022-02-19 was last modified: by Porte ouverte du centre de secours de Thiron-Gardais Thiron-Gardais Thiron-Gardais 19 février 2022 Eure-et-Loir Thiron Gardais

Thiron-Gardais Eure-et-Loir