Porte ouverte du 100eSinge / De Ferme en Ferme 100e Singe, 23 avril 2022, Castanet-Tolosan.

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à 100e Singe

On est ravi de vous accueillir le **week-end des 24 & 25 avril** et de vous ouvrir les portes du nouveau site de Le 100e Singe à Castanet (Route de Rebigue). => 2 jours pour venir mettre les mains dans la terre avec nous et participer à des ateliers pour le jardin. **Voilà le programme :** ### **Samedi 23 avril 2022** **10h-12h : Visites guidées et co-construction du site de Castanet** Présentation du 100e Singe sur nouveau le site de Castanet et supports pour imaginer le site ensemble avec Julie Henry (facilitatrice du tiers-lieu), Sarah Pégorier (future maraîchère sur Castanet) et Saber Tayebi (accompagnateur technique de l’espace-test agricole, ancien maraîcher). **10h-12h : Atelier découpe-laser** Fabrication sur découpeuse-laser de supports en bois pour indiquer les plantes dans le jardin avec William Desperques (accompagnateur numérique Farm Lab). Participation libre au matériel (tarif indicatif entre 2 et 5€) **14h à 16h Chantier participatif** Amendement – compost et paillage avec Sarah Pégorier (future maraîchère sur Castanet) et Saber Tayebi (accompagnateur technique de l’espace-test agricole, ancien maraîcher) ### **Dimanche 24 avril 2022** **14h à 17h Chantier participatif :** Lancement du jardin nourricier et planches permaculture – compost et paillage et plantation de plants avec Amandine Largeaud et David-Alexandre Lobry du 100e Singe (coordinateurs, ancien maraicher et transformatrice laitière)

Entrée libre

Programme des deux jours, ateliers, visites, chantier participatif

100e Singe 27 route de Rebigue Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T17:00:00