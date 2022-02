Porte ouverte de Paques Beaumont-Village Beaumont-Village Catégories d’évènement: Beaumont-Village

Beaumont-Village Indre-et-Loire Beaumont-Village Porte ouverte avec le concours de l’association la ferme pédagogique insolite et Cactus et Agaves.

Le Samedi 16 avril : La fête des poules

Le dimanche 17 avril : Le marché de Pâques (environs 20 exposants)

Le Lundi 18 avril : Chasse à l’œuf d’OR

Pendant les 3 jours de ¨Pâques : visite de la ferme, atelier nourrissage…. avec fêtes des poules le 16 avril; le dimanche 17 avril un marché de Pâques avec environs 20 exposants et lundi 18 avril un chasse à l'œuf d'OR. cactusetagaves.ferme@gmail.com +33 6 19 08 45 94 https://cactusetagaves.fr/

