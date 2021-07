Villon Eglise de Villon Villon, Yonne Porte ouverte de l’église et exposition de vêtements liturgiques Eglise de Villon Villon Catégories d’évènement: Villon

Venez découvrir notre exposition de vêtements liturgiques, notre corbillard du siècle dernier et de ses banières.

entrée libre sans obligation d’inscription.

Venez visiter l’ancienne église Notre-Dame de Villon et son exposition d’objets liturgiques Eglise de Villon Place de l’église, 89740 Villon Villon Yonne

