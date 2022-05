PORTE OUVERTE DE L’ECOLE D’HORTICULTURE Roville-aux-Chênes, 14 mai 2022, Roville-aux-Chênes.

PORTE OUVERTE DE L’ECOLE D’HORTICULTURE Roville-aux-Chênes

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00

Roville-aux-Chênes Vosges Roville-aux-Chênes

PORTES OUVERTES

Notre porte ouverte est de retour cette année pour vous proposer de découvrir nos filières lors d’une journée ponctuées d’animations et de visites gérées par nos équipes et nos apprenants.

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS

– 4ème nature, 3ème agricole, 2nde GT, Bac Techno STAV, Aménagements Paysagers, Productions Horticoles, Art Floral, Commerce en animalerie ou en jardinerie, Environnement

– Statuts : collégien, lycéen, apprenti, étudiant, adulte

VISITES

Lycée, CFA et CFP sont ouverts. Le personnel et des apprenants seront présents pour vous faire visiter :

– Internats

– Animalerie

– Laboratoire in vitro avec ses animations

– Verger conservatoire et son nouvel espace petits fruits

– La serre de collection

– Visites guidées des serres à 10h et à 14h

ANIMATIONS

– Expositions photo

– Démonstration d’art floral et d’Aménagements Paysagers (en présence de nos 2 champions de France Worldskills, Kerrian Blaise et Louis Lecler)

– Jeux en lien avec nos filières

– Présentation de matériels d’agroéquipements

– Parcours découverte des 3 sites de l’école en randonnée toutes les heures (accessible à tous, prévoir des baskets)

– Espace entreprise pour échanger avec les professionnels et pourquoi pas trouver votre futur stage / apprentissage / emploi

– Ateliers de reconnaissances de végétaux au Lycée et au CFA

– Et bien d’autres choses…

VENTE

– Ouverture des serres, de la pépinière et de la Boutique de Roville

– Vente d’herbes aromatiques par les collégiens

RESTAURATION

– Snack et buvette toute la journée

– Menu à 10€ au self de 11h30 à 14h

+33 3 29 65 11 04 http://www.roville.fr/

École de Roville

Roville-aux-Chênes

