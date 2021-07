Chennevières-sur-Marne Asinerie Francilianes Chennevières-sur-Marne, Val-de-Marne Porte ouverte de l’asinerie Francilianes Asinerie Francilianes Chennevières-sur-Marne Catégories d’évènement: Chennevières-sur-Marne

Visitez notre élevage d’ânesses laitières bio ! Rendez-vous à 11 h, 14 h et 17 h pour les traites. Toute la journée : goûtez notre précieux lait d’ânesse, caressez et brossez nos ânes, plongez dans notre exposition sur notre animal favori, jouez et coloriez en famille, accédez à notre boutique où l’âne est à l’honneur (savons, cosmétiques, jeux…).

Entrée libre en fonction des normes sanitaires

Traite, exposition, jeux, coloriages… Asinerie Francilianes 86 rue des Bordes 94430 Chennevières-Sur-Marne Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

