PORTE OUVERTE DE LA MAISON DES ARTS ET TRADITIONS DE ROUHLING Rouhling, dimanche 11 août 2024.

PORTE OUVERTE DE LA MAISON DES ARTS ET TRADITIONS DE ROUHLING Rouhling Moselle

Dimanche

Cette maison datant de la fin du 17ème siècle a conservé tous les attributs de la ferme lorraine du 19ème siècle, avec les trois « travées » caractéristiques d’une maison de cultivateur le logis, l’étable et la grange.

Vous pourrez y découvrir de nombreuses innovations, ainsi que la présentation de nombreux métiers anciens et d’objets originaux et étonnants.

Le livre retraçant l’histoire de la maison, de ses habitants et la restauration de celle-ci pendant 20 ans par les bénévoles est disponible.

Venez nombreux, les bénévoles auront le plaisir de vous accueillir afin de vous faire découvrir les nouveautés pour lesquelles ils ont oeuvré.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 15:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

4 rue de l’Église

Rouhling 57520 Moselle Grand Est patrickspohr23@gmail.com

L’événement PORTE OUVERTE DE LA MAISON DES ARTS ET TRADITIONS DE ROUHLING Rouhling a été mis à jour le 2024-03-26 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES