Porte ouverte de la Maison d’Assistant.e.s Maternel.le.s Orge’Mômes MAM Orgemome Épinay-sur-Seine, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T14:00:00+01:00

Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) pionnière en Seine-Saint-Denis, dans une forte dynamique et qui propose de tester des modèles, de renforcer ses pratiques et d’essaimer son projet.

L’association a également une forte sensibilité au Développement Durable : la priorité est d’alimenter les enfants avec les récoltes du jardin en permaculture et en aquaponie, ainsi qu’à l’implication des parents dans le projet (concept innovant de «MAM parentale»).

MAM Orgemome Epinay sur Seine rue des champenois Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France