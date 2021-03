Voreppe 557 Avenue Henri Chapays,38340 Voreppe Voreppe Porte ouverte Chouette échoppe, épicerie associative et participative 557 Avenue Henri Chapays,38340 Voreppe Voreppe Catégorie d’évènement: Voreppe

Porte ouverte Chouette échoppe, épicerie associative et participative 557 Avenue Henri Chapays,38340 Voreppe, 8 mai 2021-8 mai 2021, Voreppe. Porte ouverte Chouette échoppe, épicerie associative et participative

du samedi 8 mai au samedi 5 juin à 557 Avenue Henri Chapays, 38340 Voreppe

Au programme de cette porte ouverte :

– visite de l’épicerie

– présentation du fonctionnement de l’épicerie

– atelier (à définir)

– présence de producteurs partenaires Vous souhaitez découvrir une épicerie participative ou créer la votre tour la votre proche de chez vous, n’hésitez pas à passer, nous serons ravis de vous rencontrer et d’échanger! Chouette échoppe

557 avenue Chapays

38 340 Voreppe

[[contact@chouette-echoppe.fr](mailto:contact@chouette-echoppe.fr)](mailto:contact@chouette-echoppe.fr)

chouette-echoppe.fr

facebook.com/chouetteechoppe

Entrée libre

Venez en savoir plus sur le fonctionnement d’une épicerie participative, ses valeurs et ses projets. Venez rencontrer et échanger avec ses adhérents. 557 Avenue Henri Chapays,38340 Voreppe 557 Avenue Henri Chapays, 38340 Voreppe Voreppe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-08T09:00:00 2021-05-08T12:00:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Voreppe Autres Lieu 557 Avenue Henri Chapays,38340 Voreppe Adresse 557 Avenue Henri Chapays, 38340 Voreppe Ville Voreppe