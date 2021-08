Jetterswiller Jetterswiller Bas-Rhin, Jetterswiller Porte ouverte centre équestre Les Cécoignels Jetterswiller Jetterswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Porte ouverte du centre équestre Les Cécoignels à Jetterswiller. A partir de 10 heures se déroulera des démonstrations équestres. Petite restauration et buvette en continue pour midi, puis se suivra les baptêmes poney. A partir de 18h une soirée sanglier à la broche est organisée sur réservation ( menu à 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants)

+33 3 88 70 83 18

dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

