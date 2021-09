Nonant-le-Pin Nonant-le-Pin Nonant-le-Pin, Orne Porte ouverte au Vélo Club Nonantais Nonant-le-Pin Nonant-le-Pin Catégories d’évènement: Nonant-le-Pin

Porte ouverte au Vélo Club Nonantais 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 16:00:00

Nonant-le-Pin Orne Nonant-le-Pin Le vélo club Nonantais propose le Samedi 18 Septembre de 14h – 16h de découvrir notre club et le cyclisme (ouvert à par partir de 6 ans) au gymnase de Nonant Le Pin

Vous pouvez venir faire un des entraînements avec les jeunes licenciés du VCN.

Des ateliers seront proposés des jeux de quilles, sprints…

vc.nonantais@gmail.com

