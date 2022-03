Porte ouverte au Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Porte ouverte au Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie, 14 mai 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Porte ouverte au Manoir de Durcet Manoir de Durcet Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-05-14 – 2022-05-14 Manoir de Durcet Durcet

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Étienne Breton vous convie à une visite passionnante et entrainante au cœur de sa ferme cidricole et laitière située au cœur du bocage ornais. De nombreuses animations sont au programme (sous réserve d’évolution) : . Exposition de vieux tracteurs

. Atelier dégustation/cocktail

. Visite guidée cidricole et méthanisation

. Présence de l’alambic pour la fabrication du Calvados

. Balade dans les vergers Entrée gratuite (i n’est pas nécessaire de réserver). Étienne Breton vous convie à une visite passionnante et entrainante au cœur de sa ferme cidricole et laitière située au cœur du bocage ornais. De nombreuses animations sont au programme (sous réserve d’évolution) : . Exposition de vieux tracteurs

…. contact@breton-manoirdedurcet.fr +33 2 33 37 16 47 https://www.breton-manoirdedurcet.fr/ Étienne Breton vous convie à une visite passionnante et entrainante au cœur de sa ferme cidricole et laitière située au cœur du bocage ornais. De nombreuses animations sont au programme (sous réserve d’évolution) : . Exposition de vieux tracteurs

. Atelier dégustation/cocktail

. Visite guidée cidricole et méthanisation

. Présence de l’alambic pour la fabrication du Calvados

. Balade dans les vergers Entrée gratuite (i n’est pas nécessaire de réserver). Manoir de Durcet Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Manoir de Durcet Durcet Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Manoir de Durcet Durcet Bagnoles de l'Orne Normandie Departement Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnoles-de-lorne-normandie/

Porte ouverte au Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie 2022-05-14 was last modified: by Porte ouverte au Manoir de Durcet Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 14 mai 2022 Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne