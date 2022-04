Porte ouverte au Clos de Gobu Falaise Falaise Catégorie d’évènement: Falaise

Rue de Gobu Falaise Ardennes Falaise Marché de producteurs et artisans locaux organisé lors de la porte ouverte du Clos de Gobu, adhérent de l’association.De 10h à 18hAu programme :Rencontre des producteurs et artisans qui vous présenteront leurs produits.Animation musicale dans le cadre du festival des Bars Bars.Visite de l’exploitation.Tombola pour tenter de gagner un panier garni.Buvette.Pour plus d’informations : contact@closdegobu.fr06 45 77 75 43 ichesses.dardennes@gmail.com +33 6 82 14 70 64 Rue de Gobu Falaise

