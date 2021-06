PORTE OUVERTE AU CHATEAU DU BOIS HUAUT A GORGES Gorges, 11 juin 2021-11 juin 2021, Gorges.

PORTE OUVERTE AU CHATEAU DU BOIS HUAUT A GORGES 2021-06-11 09:00:00 – 2021-06-14 19:00:00

Gorges Loire-Atlantique Gorges

Portes Ouvertes du 11 au 14 juin au Domaine du Château du Bois Huaut de 9h à 19h

Nous profiterons de ces journées pour vous faire déguster notre large gamme de vins et découvrir le nouveau millésime 2020, dans une ambiance paisible et en toute sécurité grâce aux mesures que nous avons mises en place et notamment un large agrandissement de la zone d’accueil.

Un plant de vigne vous sera offert dès 150€ d’achats à la cave durant ce week-end Portes Ouvertes!

Sachez que notre domaine est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h pour une dégustation plus personnalisée, avec ou sans rendez-vous et toute l’année.

A découvrir : Nous sortirons sur le mois de juin un Cabernet 1998 sur des notes de pruneaux aux tannins affinés. (édition limitée)

La famille Duret est heureuse de vous inviter à sa Porte Ouverte les vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 Juin de 9h à 19h. Nous profiterons de ces journées pour vous faire déguster notre large gamme de vins et découvrir le nouveau millésime 2020

duret.famille@wanadoo.fr +33 6 20 09 48 02

La famille Duret est heureuse de vous inviter à sa Porte Ouverte les vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 Juin de 9h à 19h. Nous profiterons de ces journées pour vous faire déguster notre large gamme de vins et découvrir le nouveau millésime 2020

Portes Ouvertes du 11 au 14 juin au Domaine du Château du Bois Huaut de 9h à 19h

Nous profiterons de ces journées pour vous faire déguster notre large gamme de vins et découvrir le nouveau millésime 2020, dans une ambiance paisible et en toute sécurité grâce aux mesures que nous avons mises en place et notamment un large agrandissement de la zone d’accueil.

Un plant de vigne vous sera offert dès 150€ d’achats à la cave durant ce week-end Portes Ouvertes!

Sachez que notre domaine est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h pour une dégustation plus personnalisée, avec ou sans rendez-vous et toute l’année.

A découvrir : Nous sortirons sur le mois de juin un Cabernet 1998 sur des notes de pruneaux aux tannins affinés. (édition limitée)