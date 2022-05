PORTE OUVERTE AU CHÂTEAU DE CHEMAN Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice Catégories d’évènement: Blaison-Saint-Sulpice

2022-06-11 11:00:00 – 2022-06-12 19:00:00

Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire Blaison-Saint-Sulpice Au programme :

– découverte géologique du terroir

– animation musicale

Les 11 et 12 juin, le Château de Cheman vous ouvre ses portes! infos@chateau-cheman.com +33 6 75 64 09 70 http://www.chateau-cheman.com/

