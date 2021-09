Porte-ouverte au Château Branda Cadillac-en-Fronsadais, 2 octobre 2021, Cadillac-en-Fronsadais.

Porte-ouverte au Château Branda 2021-10-02 11:00:00 – 2021-10-02 19:00:00

Cadillac-en-Fronsadais Gironde Cadillac-en-Fronsadais

Les Vignobles Lamont organisent une journée porte ouverte au Château Branda.

Venez déguster une sélection de vins rouges et de vins blancs des Vignobles Lamont, mais aussi déambuler dans la cour du château pour découvrir les produits et les créations de nos partenaires locaux.

ateliers autour de l’univers du vin et de la vigne du Château Branda, ateliers enfants ” jouet de la nature” et “musique botanique” (de 5 à 12 ans)

Restauration sur place.

+33 5 57 33 09 68

chateau Branda

dernière mise à jour : 2021-09-22 par OT du Fronsadais