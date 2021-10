Reuil Reuil Marne, Reuil Porte ouverte au Champagne Dom Bacchus Reuil Reuil Catégories d’évènement: Marne

Reuil

Porte ouverte au Champagne Dom Bacchus Domaine Bacchus 4 Rue Bacchus Reuil

2021-11-20 11:00:00 – 2021-11-20 23:00:00

Reuil Marne Reuil Notre porte ouverte se déroulera au Domaine situé au 4 rue Bacchus à REUIL, le samedi 20 novembre de 11h à 23h. Vous pourrez déguster les vins nouveaux de la récolte 2021 (vins tranquilles mono-cépage avant assemblage pas encore champagnisés).

Visiter notre centre de pressurage et centre de vinification.

Vous pourrez également déguster nos champagnes accompagnés du légendaire « casse-croûte du vendangeur ».

Le musée de la champagne en miniature retraçant tout le travail de la vigne et du vin de 1910 à 1940 sera lui aussi ouvert aux visites !

En espérant vous retrouver autour d’une coupe de champagne,

Lydie & Arnaud Billard info@domaine-bacchus.com http://www.champagne-dom-bacchus.fr/ Domaine Bacchus 4 Rue Bacchus Reuil

