2022-06-11 – 2022-06-11

Pornichet Loire-Atlantique Ouvert à tous

A partir de 11h Pique-nique familial et jeux sur place Renseignements : Isabelle Roche au 06 77 69 15 72 Venez découvrir le fonctionnement d’un camping participatif http://www.gcu.asso.fr/ Ouvert à tous

