PORTE OUVERTE “ART DU BOIS” A ST HILAIRE DE CLISSON Saint-Hilaire-de-Clisson, 4 décembre 2021, Saint-Hilaire-de-Clisson.

PORTE OUVERTE “ART DU BOIS” A ST HILAIRE DE CLISSON Saint-Hilaire-de-Clisson

2021-12-04 – 2021-12-05

Saint-Hilaire-de-Clisson Loire-Atlantique Saint-Hilaire-de-Clisson

L’association compte 68 adhérents qui viennent de nombreuses communes : Port-Saint-Père, Gétigné, Cugand, Clisson…

Elle occupe le local communal au 12, rue de la Fresnaie. « Tous les après-midi, nous y accueillons entre sept à huit amoureux du bois. Actuellement, ils ont entre 13 à 82 ans. »

Les objets de différentes essences sont montés en couronne, chevillés et collés. Ils sont façonnés avec des disques abrasifs pour donner un soliflore, une tisanière, un vase, une coupe, un porte-parapluies, etc., « avec toujours le même principe : chaque membre bénévole fabrique deux objets identiques, il en garde un pour lui, le second sera proposé à la vente, lors de nos portes ouvertes. »

L’association Art du bois ouvre les portes de son atelier samedi 4 décembre de 14h à 18h et le dimanche 5 décembre de 10h à 18h. L’occasion pour les intéressés de découvrir le travail du bois et les créations des membres.

artdubois.44@gmail.com +33 2 40 54 74 11

