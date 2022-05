“Porte-ouverte à l’école de magie”

2022-07-19 19:30:00 – 2022-07-19 20:30:00

Le Professeur Guillaume vous invite à le faire, à l’occasion de la Porte-Ouverte de son établissement. Ainsi, vous aurez le privilège de découvrir des lieux secrets et interdits jusque-là, comme la salle des Sciences, l’Animalerie, la salle des Foulards ou la salle de Jeux… Qui n’a jamais songé un jour à visiter une école de magie ?

Le Professeur Guillaume vous invite à le faire, à l'occasion de la Porte-Ouverte de son établissement. Ainsi, vous aurez le privilège de découvrir des lieux secrets et interdits jusque-là, comme la salle des Sciences, l'Animalerie, la salle des Foulards ou la salle de Jeux…

