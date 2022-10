PORTE OUVERTE À L’ATELIER D’ANNICK ET CHARLY Saint-Guiraud Saint-Guiraud Catégories d’évènement: Hrault

Saint-Guiraud

PORTE OUVERTE À L’ATELIER D’ANNICK ET CHARLY Saint-Guiraud, 15 octobre 2022, Saint-Guiraud. PORTE OUVERTE À L’ATELIER D’ANNICK ET CHARLY

21 Route de Saint-Félix Saint-Guiraud Hrault

2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-15 17:00:00 Saint-Guiraud

Hrault Saint-Guiraud Dans le cadre de la 5e édition des « Journées Portes ouvertes des ateliers d’artistes d’Occitanie » Nous avons grand plaisir de vous inviter à l’Atelier Terre et Récup’Fer – Forge avec Jean-Marie Catuogno pour les enfants à partir de 8 ans Au programme :

Exposition – Sculpture en fer d’Annick et Charly

Sphères en terre de Pascale Lamarche

Braderie de fonds d’atelier Dans le cadre de la 5e édition des « Journées Portes ouvertes des ateliers d’artistes d’Occitanie » Nous avons grand plaisir de vous inviter à l’Atelier Terre et Récup’Fer – Forge avec Jean-Marie Catuogno pour les enfants à partir de 8 ans Au programme :

Exposition – Sculpture en fer d’Annick et Charly

Sphères en terre de Pascale Lamarche

Braderie de fonds d’atelier annick.charly@yahoo.fr Atelier Annick et Charly

Saint-Guiraud

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Saint-Guiraud Autres Lieu Saint-Guiraud Adresse 21 Route de Saint-Félix Saint-Guiraud Hrault Ville Saint-Guiraud lieuville Saint-Guiraud Departement Hrault

Saint-Guiraud Saint-Guiraud Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-guiraud/

PORTE OUVERTE À L’ATELIER D’ANNICK ET CHARLY Saint-Guiraud 2022-10-15 was last modified: by PORTE OUVERTE À L’ATELIER D’ANNICK ET CHARLY Saint-Guiraud Saint-Guiraud 15 octobre 2022 21 Route de Saint-Félix Saint-Guiraud Hrault Hrault Saint-Guiraud

Saint-Guiraud Hrault