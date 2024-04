Porte ouverte à la Ferme-distillerie de Faronville Outarville, dimanche 14 avril 2024.

La distillerie de Faronville organise une porte ouverte à la ferme et une visite guidée pour découvrir les installations et leur gamme 100% beauceronne. Découverte de la production des spiritueux, whisky, gin et vodka, élaborés à partir des matières premières cultivées dans leurs champs.

Boutique sur place

Places limitées. Inscription par SMS au 06.30.35.12.89 ou par mail à distillerie@faronville.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire distillerie@faronville.com

