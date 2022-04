Porte ouverte à la ferme de la Galotière Crouttes Crouttes Catégories d’évènement: Crouttes

Crouttes Orne Crouttes A l’occasion du week-end Porte ouverte de la Galotière, venez profiter d’un marché artisanal et des produits du terroir ainsi que d’une balade en tracteur à la découverte des vergers. Un repas en musique vous sera également proposé le midi, alors réservez vite ! Repas du marché sur réservation et son tarif (adulte 25€/pers et enfant de – de 12 ans à 12€/pers)

lagalotiere@free.fr +33 2 33 39 05 98

