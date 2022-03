Porte ouverte à la Bergerie de Santagny Genouilly Genouilly Catégories d’évènement: Genouilly

Saône-et-Loire

Porte ouverte à la Bergerie de Santagny Genouilly, 2 avril 2022, Genouilly. Porte ouverte à la Bergerie de Santagny La Bergerie de Santagny, 9 lieu dit de Santagny 9 Lieu-dit Santagny Genouilly

2022-04-02 – 2022-04-02 La Bergerie de Santagny, 9 lieu dit de Santagny 9 Lieu-dit Santagny

Genouilly Saône-et-Loire Genouilly A l’occasion de sa porte ouverte, la Bergerie de Santagny organise un marché de producteurs et artisans locaux. Ils seront une vingtaine à vous proposer fromages, viande, escargot, savon ou encore poterie.

Tout au long de la journée, nous vous proposerons divers animations en lien avec la ferme et sa production. labergeriedesantagny@gmail.com https://www.labergeriedesantagny.fr/ A l’occasion de sa porte ouverte, la Bergerie de Santagny organise un marché de producteurs et artisans locaux. Ils seront une vingtaine à vous proposer fromages, viande, escargot, savon ou encore poterie.

Tout au long de la journée, nous vous proposerons divers animations en lien avec la ferme et sa production. La Bergerie de Santagny, 9 lieu dit de Santagny 9 Lieu-dit Santagny Genouilly

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Genouilly, Saône-et-Loire Autres Lieu Genouilly Adresse La Bergerie de Santagny, 9 lieu dit de Santagny 9 Lieu-dit Santagny Ville Genouilly lieuville La Bergerie de Santagny, 9 lieu dit de Santagny 9 Lieu-dit Santagny Genouilly Departement Saône-et-Loire

Genouilly Genouilly Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genouilly/

Porte ouverte à la Bergerie de Santagny Genouilly 2022-04-02 was last modified: by Porte ouverte à la Bergerie de Santagny Genouilly Genouilly 2 avril 2022 Genouilly Saône-et-Loire

Genouilly Saône-et-Loire