PORTE OUVERTE 2021 – BRASSERIE MAGE MALTE Mamers, 4 septembre 2021, Mamers.

PORTE OUVERTE 2021 – BRASSERIE MAGE MALTE 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 24:00:00

Porte ouverte à la brasserie Mage Malte

de 14h à 19h, Visite de la brasserie – Vente directe – goodies.

de 20h à 00h00 : Concert rock avec une grosse sono ! Avec les groupes “Leather Wings” et “Pas le Vendredi”

Restauration sur place avec le foodtruck les galettes du Perche et l’association “Le passé récréatif” avec leur gros chaudron magique…

Bière pression BIO Mage Malte, 5 références à la pression (Illumination, Iceberg, Orbe Feu, Archimage et Magic).

Attention PASS SANITAIRE obligatoire pour accéder à l’événement.

