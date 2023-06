Une semaine à la mer porte océane Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer Catégories d’Évènement: Jard-sur-Mer

Vendée Une semaine à la mer porte océane Jard-sur-Mer, 23 juillet 2023, Jard-sur-Mer. Une semaine à la mer 23 et 30 juillet porte océane Le centre de vacances, situé en Vendée, peut nous accueillir en toile de tente sur le domaine du centre de vacances en gestion libre

La plage est située à 4 minutes à pied du centre de vacances avec un accès sécurisé ou aucune voiture ne circule. Les activités nautiques se trouvent à 15 minutes du centre qui bénéficie d’un accès aux pistes cyclables. Soutien scolaire avec des enseignants 2h chaque matin

Char à voile

Surf

Paddle

Accrobranche

Visite Culturelle

Vélo

Grands jeux

Balade au port

Plage

Soirée barbecue porte océane 85520 Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0149718170 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T05:30:00+02:00 – 2023-07-23T06:00:00+02:00

2023-07-30T16:00:00+02:00 – 2023-07-30T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Jard-sur-Mer, Vendée Autres Lieu porte océane Adresse 85520 Jard-sur-Mer Ville Jard-sur-Mer Departement Vendée Age min 9 Age max 12 Lieu Ville porte océane Jard-sur-Mer

porte océane Jard-sur-Mer Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jard-sur-mer/

Une semaine à la mer porte océane Jard-sur-Mer 2023-07-23 was last modified: by Une semaine à la mer porte océane Jard-sur-Mer porte océane Jard-sur-Mer 23 juillet 2023