Les artisans d’art exposent à Beaune Porte Marie de Bourgogne Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-d'Or

Les artisans d’art exposent à Beaune Porte Marie de Bourgogne, 1 avril 2023, Beaune. Les artisans d’art exposent à Beaune 1 et 2 avril Porte Marie de Bourgogne La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a sélectionné des professionnels issus de nos territoires pour cette exposition de savoir-faire.

Regrouper en un seul lieu trente-cinq professionnels de talent, représentant vingt métiers différents est l’enjeu de la CMA pour ces journées européennes des métiers d’art 2023.

Les visiteurs pourront aller à la rencontre de ces professionnels, comprendre leurs univers et échanger avec eux sur les techniques utilisées, les matériaux qu’ils sélectionnent,… Ils pourront également assister à des démonstrations et participer à des ateliers gratuits.

Un beau moment de partage autour des métiers d’art ! Porte Marie de Bourgogne 6 boulevard perpreuil 21200 beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.artisanat-bfc.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisans beaune CMAR BFC

