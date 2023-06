Exposition : Vire en baraquements Porte-horloge Vire, 16 septembre 2023, Vire.

Entrez exceptionnellement dans la Porte-Horloge de Vire et découvrez l’exposition “Vire en baraquements”. Ce retour dans le passé vous est proposé par la Ville de Vire Normandie, l’Office de Tourisme et l’Association des Collectionneurs Virois. Rendez-vous juste après juin 1944, au moment où Vire a été anéantie par les bombes et qu’il a fallu reloger une grande partie de la population. L’exposition retrace la vie dans les ruines, la construction des différentes cités provisoires, des témoignages sur la vie dans les baraquements et enfin la renaissance de Vire. L’exposition est composée de photos, de documents, de panneaux didactiques et d’objets de l’époque pour comprendre comment, au lendemain de la guerre, la vie a repris ses droits et la ville a pu renaître de ses cendres, notamment grâce à l’aide américaine.

Porte-horloge Place du 6 juin 1944, 14500 Vire Normandie Vire 14500 Vire Calvados Normandie 02 31 66 28 50 http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr La porte-horloge était la porte d’entrée principale de la ville de Vire au XIIIe siècle. Elle a été rehaussée d’une balustrade et d’un lanterneau octogonal au XVe siècle et représente un parfait exemple de l’architecture militaire du Moyen-Âge.

