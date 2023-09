CONFÉRENCE : VAUX-LE-VICOMTE Porte du Soubeyran Marvejols, 19 décembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Venez assister à la conférence sur Vaux-Le-Vicomte.

Les conférences ont lieu dans l’espace de l’Office de la Culture Gévaudan Destination au pied de la porte du Soubeyran

Réservations obligatoires au 06 58 55 76 89….

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

Porte du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Come and attend the conference on Vaux-Le-Vicomte.

Lectures take place at the Office de la Culture Gévaudan Destination at the foot of the Porte du Soubeyran

Reservations essential on 06 58 55 76 89…

Venga a asistir a la conferencia sobre Vaux-Le-Vicomte.

Las conferencias tienen lugar en la Oficina de la Cultura Destino Gévaudan, al pie de la puerta Soubeyran

Imprescindible reservar en el 06 58 55 76 89…

Besuchen Sie den Vortrag über Vaux-Le-Vicomte.

Die Vorträge finden im Raum des Kulturbüros Gévaudan Destination am Fuße der Porte du Soubeyran statt

Reservierungen sind erforderlich unter 06 58 55 76 89…

Mise à jour le 2023-09-12 par 48 – OT Gévaudan Destination