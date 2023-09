CONFÉRENCE : LE CHÂTEAU DE CHANTILLY Porte du Soubeyran Marvejols, 25 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Venez assister à la conférence sur le château de Chantilly, l’un des joyaux du patrimoine français et œuvre d’un homme, le duc d’Aumale. Grâce aux précautions testamentaires prises par le duc d’Aumale, Chantilly reste, plus d’un siècle plus tard, un ….

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Porte du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Join us for a lecture on the Château de Chantilly, one of the jewels of France?s heritage and the work of one man, the Duc d?Aumale. Thanks to the precautions taken by the Duc d?Aumale in his will, Chantilly remains, more than a century later, a …

Acompáñenos en una charla sobre el castillo de Chantilly, una de las joyas del patrimonio francés y obra de un hombre, el duque de Aumale. Gracias a las precauciones tomadas en el testamento del duque de Aumale, Chantilly sigue siendo, más de un siglo después, un…

Besuchen Sie den Vortrag über das Schloss Chantilly, eines der Juwelen des französischen Kulturerbes und das Werk eines Mannes, des Herzogs von Aumale. Dank der testamentarischen Vorkehrungen des Herzogs von Aumale ist Chantilly noch heute, mehr als ein Jahrhundert später, ein …

Mise à jour le 2023-09-12 par 48 – OT Gévaudan Destination