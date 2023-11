Loto de Dynafor’m du plateau Porte-du-Quercy Catégories d’Évènement: Lot

Porte-du-Quercy Loto de Dynafor'm du plateau Porte-du-Quercy, 24 novembre 2023, Porte-du-Quercy. Organisé par Dynafor'm du plateau, 1€ le carton Lots :

200€ de bon d’achat

Canards gras

Filets garnis

Jambon

Nombreux autres lots.

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . 1 EUR. Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie



Organized by Dynafor’m du plateau, 1? per box Prizes :

200? shopping vouchers

Fattened ducks

Filets garnis

Ham

Many other prizes Organizado por Dynafor’m du plateau, 1? por caja Premios :

vale de compra de 200?

Patos cebados

Filetes con guarnición

Jamón

Muchos otros premios Organisiert von Dynafor’m du plateau, 1? pro Karton Preise:

200 € Einkaufsgutschein

Fette Enten

Filets mit Füllung

Schinken

Mise à jour le 2023-11-09

