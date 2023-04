Apéro concert au Château d’Aix 167 route du Boudouyssou, 9 juin 2023, Porte-du-Quercy.

Venez assister au lancement de la nouvelle cuvée malbec du Château d’Aix, Aix’ception et la cuvée Noctambule

Réservation obligatoire.

2023-06-09 à 18:45:00 ; fin : 2023-06-09 . 15 EUR.

167 route du Boudouyssou Terres du Château d’Aix

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie



Come to the launch of the new malbec wine of the Château d’Aix, Aix?ception and the Noctambule wine

Reservation required

Venga a ver el lanzamiento del nuevo Château d’Aix Malbec, Aix?ception y la cuvée Noctambule

Reserva obligatoria

Seien Sie dabei, wenn die neue Malbec-Cuvée des Château d’Aix, Aix?ception, und die Cuvée Noctambule vorgestellt werden

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Cahors – Vallée du Lot