Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant 2023: Château des Cloutous Château des Cloutous, 27 mai 2023, Porte-du-Quercy.

A l’occasion de la 12ème édition du Pique-nique chez le Vigneron Indépendants, le Château des Cloutous vous ouvre ses portes..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-29 19:00:00. EUR.

Château des Cloutous Saux

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie



On the occasion of the 12th edition of the Picnic at the Independent Winegrower, the Château des Cloutous opens its doors to you.

Con motivo de la 12ª edición del Picnic de los Viticultores Independientes, el Château des Cloutous le abre sus puertas.

Anlässlich der 12. Ausgabe des Picknicks bei unabhängigen Winzern öffnet das Château des Cloutous seine Türen für Sie.

Mise à jour le 2023-05-08 par OT CVL Vignoble